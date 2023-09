US Open 2023 | Keys sconfigge Vondrousova e torna in semifinale a New York dopo 5 anni

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dura solamente in 1h e 21? l’ultimo quarto di finale femminile degli US. Nella sessione serale dell’Arthur Ashe Madisondiventa la terza tennista statunitense a raggiungere le semifinali del singolareCoco Gauff e Ben Shelton. La 28enne si impone con lo score di 6-1 6-4 ai ddi Marketae per la sesta volta in carriera, la terza qui a New, avanza in una semi di un torneo major. Non le accadeva dal gennaio 2022 a Melbourne, mentre questo risultato le mancava nello Slam di casa dal 2018, quando perse in due set dalla futura vincitrice del torneo Naomi Osaka. Questa notte la tennista di Rock Island, Illinois, proverà are in quella finale, l’unica mai raggiunta, che le manca invece dal 2017. Per ...