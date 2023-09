US Open 2023 | Federico Cinà vola in semifinale del torneo junior Dominato Yi Zhou

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’avventura continua.prosegue il proprio cammino neldegli US, approdando in. Il palermitano, figlio di Francesco (coach storico di Roberta Vinci), si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2 contro il cinese Yi. Un match a senso unico nel quale il 16enne siciliano ha fatto vedere le sue eccellenti qualità. Sul suo cammino ci sarà ora il vincente del confronto tra l’americano Copper Williams (testa di serie n.3) e il brasiliano Joao Fonseca (testa di serie n.7). Nel primo set si è capito fin da subito l’antifona:a fare gioco, costringendo il cinese a recuperi a dir poco affannosi. L’azzurrino dipinge il campo in maniera eccellente, specie con il rovescio. Arrivano così due break ...

Il tribunale dei minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti che la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi sui ragazzi in attesa di entrare ...Difende il " decreto Caivano " la premier Giorgia Meloni , dopo l'approvazione nel Consiglio dei ministri di oggi 7 settembre, e ribadisce che quel primo provvedimento è solo l'inizio di un impegno ...Questo è il risultato a sorpresa della quarta giornata dell'delle Puglie - Trofeo Lapietra, in ... ORDINE DI GIOCO TABELLONI 7 settembre

Federico Cinà e Fabio De Michele hanno staccato il pass per il terzo turno (ottavi) dello US Open Junior, torneo ITF di categoria Grade A di scena sui campi in… Leggi ...Se Filippo Volandri, per ovvi motivi, ha commentato la notizia con equilibrio e pacatezza; Nicola Pietrangeli, che ha siglato il record di presenza con gli azzurri in Coppa Davis raggiungendo quota ...