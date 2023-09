US Open 2023 | day 11 | gli Usa sognano il derby Gauff-Keys | ma attenzione a Sabalenka e Muchova

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Se gli USsono stati un torneo da sogno per il tennis statunitense lo si vede anche dalla massiccia presenza a stelle e strisce in semifinale. Nel lato maschile c’è Ben Shelton, mentre nel femminile ci sono ben due giocatrici: Cocoe Madison. Il sogno per il pubblico di casa è ovviamente unin finale, che manca dal 2017, quando propriofu sconfitta da Sloane Stephens. Non sarà però facile visto che le loro due avversarie, Karolinae Aryna, sono intenzionate a vendere cara la pelle e fare di tutto per tornare a giocare una finale slam.: Ad aprire il programma sull’Arthur Ashe Stadium saranno due giocatrici protagonisti di cammini piuttosto differenti. ...