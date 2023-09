Uomini e Donne | registrazione 6 settembre | lite Aurora – Gianni

(Di giovedì 7 settembre 2023), anticipazionitraSperti, ancora assente Armando Incarnato. Arrivano le ultime anticipazioni delladi ieri, mercoledì 6, di. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, che ricordiamo sarà lunedì 11, continuano le registrazioni del programma. Si parte, in

... vittima delle farneticanti affermazioni del presidente palestinese Abu Mazen, il quale ancora una volta insulta con falsità grossolane la memoria di milioni die bambini innocenti ...Non esiste la violenza grave o meno grave: va considerata inaccettabile qualsiasi forma di prevaricazione deglinei confronti delle. Dobbiamo fare di più. C'è una forte unità non solo ..."Un risultato storico", ha spiegato il sottosegretario, con "regole di ingaggio chiare e precise per lee glidella polizia penitenziaria, che in tal modo potranno affrontare gli eventi ...

Due punti delle nuove regole di bilancio proposte dalla Commissione Ue sono sotto osservazione da parte del governo. Tra queste, il controllo più stretto e vincolante dell’attuazione dei piani di rifo ...La polemica è nata sia da … Leggi tutto “Isabella Recalcati e Manuel Marascio al festival del cinema di Venezia, è polemica” Venezia 80: Veronica Ursida presenzia al Festival del Cinema, dopo il ...