“Un’estate piena rasa” | perché il calendario scolastico italiano va cambiato

(Di giovedì 7 settembre 2023) In Italia la pausa estiva delle scuole è la più lunga d’Europa. 14 settimane ininterrotte di vacanze sicuramente apprezzate dagli studenti ma molto meno dai loro genitori. Una pausa così lunga dallo studio porta inevitabilmente con sé molte problematiche tuttora di difficile soluzione: l’ozio mentale prolungato dei ragazzi, il crescente abbandonoe l’aumento delle disuguaglianze, nonché un ulteriore peso sulle spalle delle famiglie (in particolare delle madri, ça va sans dire) costrette a fare i salti mortali tra il lavoro e la casa. Per non parlare del costo non indifferente dei campi estivi. Per questo motivo, WeWorld – un’organizzazione che da 50 anni si batte per i diritti delle donne, dei bambini e delle bambine non solo in Italia ma in 27 Paesi nel mondo – in collaborazione con il duo Mammadimerda, ha lanciato una petizione chiamata “RISTUDIAMO IL ...