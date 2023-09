Under 20 | l’Italia pareggia 1-1 con la Germania | Volpato in gol

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un buon pareggio per 1-1 contro laapre la stagione della Nazionale20 nell’Elite League. A Berlino, la squadra di Alberto Bollini è passata in svantaggio nel primo tempo con il gol di Marius Worl (Arminia Bielefeld), ma nel corso della ripresa ha trovato il pari con Cristian(Sassuolo). Il secondo impegno è in programma lunedì alle ore 17 a Tabor contro la Repubblica Ceca, battuta 2-0 dalla Romania nell’altra sfida giocata in questa giornata inaugurale del torneo. “Abbiamo avuto un buon approccio alla partita – ha spiegato l’allenatore degli Azzurrini -. Poi ci siamo leggermente allungati nel pressing e abbiamo subito un gol nel finale di primo tempo che per quanto beffardo fa parte della crescita dei ragazzi. Nella ripresa, però, considerando che eravamo in casa dellae sotto di un ...