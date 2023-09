Un' asta da record per i cimeli di Freddie Mercury

(Di giovedì 7 settembre 2023) Quotazioni da capogiro nell'organizzata da Sotheby's a Londra per idi: in duemila da 61 paesi si sono dati battaglia per aggiudicarsi almeno uno fra i 1500e ...

La collezione è messa all'da Mary Austin, intima amica di Mercury e sua unica erede, che ha vissuto con i suoi cimeli per trent'anni. In aprile, Sotheby's aveva stimato la vendita totale ad ...La collezione del cantante dei Queen ha fruttato milioni di sterline, con quotazionia Londra per oggetti appartenuti al frontman della band inglese. L', organizzata da Sotheby's, si chiama "Freddie Mercury: A World of His Own" e ha venduto quasi 1500 memorabilia, partendo ...Sono state raggiunte quotazioni danell'organizzata il 6 settembre, da Sotheby's a Londra in una sfida all'ultimo rilancio per aggiudicarsi un pezzo originale della storia del rock appartenuto a Freddie Mercury o uno degli ...

Asta record per collezione Freddie Mercury, 1,7 milioni di sterline per il pianoforte Adnkronos

Roma, 7 set. (askanews) - Quotazioni da capogiro nell'asta organizzata da Sotheby's a Londra per i cimeli di Freddie Mercury: in duemila da 61 paesi si sono dati battaglia per aggiudicarsi almeno uno ...Quotazioni da capogiro nell'asta organizzata da Sotheby's a Londra per i cimeli di Freddie Mercury: in duemila da 61 paesi si sono dati battaglia per aggiudicarsi almeno uno fra i 1500 ...