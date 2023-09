UNA SETTIMANA AL VIA | LUNA ROSSA PRADA PIRELLI PRONTA PER VILANOVA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 settembre 2023) La regata preliminare dii la Geltrú (14-17 settembre), che inizierà tra unaesatta, alzerà il sipario sulla 37a America’s Cup. Sebbene i risultati delle regate preliminari non contino ai fini delle Challenger Selection Series o dell’America’s Cup stessa, la regata disegnerà comunque l’inizio dell’America’s Cup, che raggiungerà il suo culmine tra settembre e ottobre 2024 a Barcellona. Per la prima volta dall’edizione del 2021 ad Auckland, il Defender e i Challenger avranno l’opportunità di affrontarsi ufficialmente in gara e di valutare i rispettivi progressi in termini di lavoro di squadra e di confidenza con le nuove imbarcazioni: le barche utilizzate per le prime due regate preliminari e per le Coppe America giovanili e Puig Women’s Cup sono i recentissimi AC40, monoscafi One Design (uguali per tutti ...