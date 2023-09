Una biografia in controluce nella meraviglia dei giardini di famiglia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Italo Calvino è nato cento anni fa a Cuba, lo dice il titolo della raccolta di interviste pubblicate da Mondadori Sono nato in America, di fatto una autoin progress first appeared on il manifesto.

Presentadi Jill Tarter,straordinaria pioniera nel campo del SETI. Fa luce sull'incessante ricerca di Tarter di risposte alla domanda che affligge tutti noi: siamo soli nell'...Quindi padre Tito Zecca, storico passionista, presenterà ladi padre Alberto Pierangioli, ...parrocchia di oltre 20 mila abitanti nel popoloso quartiere San Paolo della città pugliese. A ...Il volume si apre conper immagini del 're dei tartufi' per annoverare poicarrellata di informazioni, articoli di giornale dell'epoca e cimeli che testimoniano l'unicità e la ...

Per scrivere una biografia - La Guida LaGuida.it

Natalia Ginzburg è una scrittrice nota per la sua storia familiare, per il suo ruolo alla casa editrice Einaudi e per le sue numerose opere, a lei è stata dedicata in tempi recenti un’approfondita ...Ci ha lasciati il 6 settembre a Roma un grande nome dello spettacolo italiano Alessandro Alicandri Con una carriera lunghissima divisa tra cinema e teatro, è morto a 93 anni… Leggi ...