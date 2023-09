Una 27enne di Alessandria è morta in Giappone

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - Una ragazza di 27 anni originaria di Castelnuovo Scrivia, in provincia di, è stata trovatain: si chiamava Elisa De Marco e aveva 27 anni. La giovane si trovava in oriente dall'aprile dello scorso anno per motivi di studio. A lanciare l'allarme sono stati i genitori della ragazza che si sono rivolti ai carabinieri della Compagnia di Tortona per denunciare la probabile scomparsa: da domenica sera infatti non riuscivano a mettersi in contatto con la figlia. Sollecitata tramite l'ambasciata italiana a Tokyo, la poliziase ha effettuato un controllo a casa della ragazza, che è stata trovata priva di vita. Ancora ignote le ragioni del decesso.

