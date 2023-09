Un “Salotto del Gusto” a Napoli in piazza Municipio per il Bufala Fest 2023

...mio staff e di tutta l'organizzazioneFestival uno sforzo enorme ma che già da adesso è ... anche il box radio in diretta contemporanea con ilComunale per raccontare nell'etere e ai ...EffectUs e un evento unico nel suo genere , una commistione tra und'artista, momenti di ... Doctor Who , The Windsors) e gli italiani Andrea Leanza vincitoreDavid di Donatello per ...E ora, due tra i più prestigiosi portalisettore, Eurogamer e Video Game Chronicles , hanno ... offrendo sia un'esperienza dache un'esperienza on - the - go. Infine, a gettare ulteriore ...

Bufala Fest 2023: il salotto del gusto a Piazza Municipio Eroica Fenice

Castelli di Parma e Piacenza: antiche dimore in cui si narrano leggende di spiriti e fantasmi. Un territorio ricco di storia, cultura e sapori ...Festival del cinema di Venezia 2023, intervista a Elisabetta Gregoraci: "Mi piacerebbe condurre un programma con storie, a contatto con la gente" ...