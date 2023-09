Un posto al sole | spoiler settembre | Lara coinvolge Filippo per recuperare la fiducia di Ferri

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel corso delle puntate di Unalin onda a, Roberto scoprirà che Tommaso non è suo figlio conMartinelli gli aveva fatto credere.cercherà un confronto con Marina Giordano, quest’ultima però le farà presente di essere in procinto di lasciare Napoli, e trasferirsi a Londra, per voltare pagina ed iniziare una nuova vita. Il castello di bugie didi punto in bianco crollerà, la signora Martinelli sarà disperata, non poterà credere di aver perso tutto. Nel tentativo diterreno nei confronti di Roberto, chiederà aiuto a. Unalci prova ancorandoNel corso delle nuove puntate di Un ...