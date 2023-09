Un mondo alla rovescia Giordano scatenato apre così Fuori dal Coro | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Esordio polemico per Mario. Tornato condalnella puntata di mercoledì 6 settembre su Rete 4, il giornalista non manca di dire la sua sui temi più caldi. E l'editoriale non risparmia nessuno. Facendosi riprendere in versione "sottosopra",dice di avere l'impressione di vivere "in unal contrario,. Proprio come dice il libro del momento, quello del generale Vannacci". E proprio Vannacci è uno degli ospiti del primissimo appuntamento. "Iniziamo da qui - prosegue - perché abbiamo l'impressione che molti italiani si sentano di vivere in un. Guai dire la parola 'clandestini', ora non si può più pronunciarla. E invece i clandestini sono lasciati liberi di ...