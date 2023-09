Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Non è solo una mossa di escalation, ma un riflesso dello scandaloso disprezzo di Washington per le conseguenze ambientali dell’uso di questo tipo di”, afferma il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov La fornitura di armi all’all’è unda parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a margine del seminario “Rafforzare il regime di non proliferazione nucleare” a Bishkek. Questo tipo difanno parte del nuovo pacchetto di aiuti che sarà inviato dagli Usa. I proiettili, tra l’altro, verranno utilizzati dai tank Abrams che arriveranno inin autunno. “Questa non è solo una mossa di escalation, è un riflesso dello scandaloso ...