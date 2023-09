Ultime Notizie – Traforo Monte Bianco | lavori slittano di un anno | quando partiranno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Rinviati a settembre 2024 ipiù significativi aldel. È quanto emerso dalla conferenza intergovernativa Italia-Francia riunitasi oggi. Lo rendono noto fonti del Mit. “Nel prendere atto dell’emergenza scaturita dalla frana al Frejus, la conferenza intergovernativa ha benedetto l’accordo tra i due governi e confermato la sospensione deistraordinari, così come condiviso dai Ministri Matteo Salvini e Clément Beaune. In particolare – viene rilevato – ha deciso di limitare i cantieri agli interventi necessari e improcrastinabili per la messa in sicurezza dell’impalcato stradale”. Le due delegazioni hpoi discusso delle prospettive relative alla riapertura del Frejus. “Da parte italiana è stata ribadita la richiesta di individuare le soluzioni ...