Ultime Notizie – Terremoto Napoli oggi | la scossa in diretta al Tg | paura in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) “C’è unin corso”. Il, con unadi magnitudo 3.8, viene avvertitoanche nello studio dove va in onda il Tg Rai regionale. “Scusateci, interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora in, stiamo calmi, stiamo tranquilli…”, dice il giornalista che conduce l’edizione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione