Ultime Notizie Serie A | le parole di Crespo Frosinone | si presenta Okoli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «Spero in una chiamata di Spalletti e di giocare con la nazionale italiana» Caleb, nuovo difensore del, ha parlato in conferenza stampandosi a stampa e tifosi. Le sue dichiarazioni.: «Scudetto? Vedo l’Inter un gradino sopra le altre» Hernan, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto nel campionato diA. Ecco le sue dichiarazioni.A, ledi Costacurta L’ex difensore del Milan ha detto la sua sullo scudetto. Juve, Allegri e le ...