Ultime Notizie Roma del 07-09-2023 ore 19 | 10

(Di giovedì 7 settembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno essere in apertura andiamo a Jakarta riunita intorno ad un tavolo Cina Stati Uniti e Russia le grandi potenze sono rappresentate rispettivamente dal premier cinese il vice presidente degli Stati Uniti di kamala Harris è il capo della diplomazia russa sergej lavrov in occasione del vertice sull’asse orientale una rara opportunità per le nazioni rivali di impegnarsi scambi diplomatici il premier di Pechino avvertito che le grandi potenze sono contenere le loro differenze per evitare una nuova guerra fredda Infatti ci sarà anche la prima occasione di incontro tra alti funzionari statunitensi a tutti a quasi due mesi da una precedente Teso incontro a luglio durante il quale lo aveva chiesto punto alla Europa dell’ invasione dell’Ucraina intanto sul campo di ...