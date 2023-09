Ultime Notizie Roma del 07-09-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali che arrivano dall’Italia e dal mondo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri legge contro la criminalità minorile ha prenotato dopo i fatti di Caivano e Palermo nel documento Sono state inserite misure urgenti per arginare il disagio tra i giovani la povertà educativa e la criminalità minorile tra le disposizioni inserite secondo le anticipazioni l’avviso orale del Questore anche per i minori la possibilità di stoffa l’utilizzo del cellulare e il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo sul tavolo anche la l’accesso ai siti web pornografici in serata prevista la partenza del premier meloni per il G20 vignudelli omicidio-suicidio mercoledì sera nel Trapanese un uomo ...