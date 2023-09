Ultime Notizie Roma del 07-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio omicidio suicidio ieri sera nel Trapanese Angela Riina originario di Valderice ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex compagna Marisa Leo originaria di Salemi dipendente di una cantina di Mazara del Vallo secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe dato appuntamento alla vittima nell’azienda di famiglia in contrada parla alla confine tra Mazara e Marsala e l’ha uccisa poi ti ricatto su un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo è tolta la vita con un colpo di arma da fuoco a trovare il corpo è stata la Polizia Stradale Indaga la squadra mobile di Trapani la coppia aveva una bambina di 4 anni Marisa Leo molto conosciuta nel settore comunicazione marketing da tempo aveva denunciato le continue pressioni dell’ex marito che la perseguitava numerose le sue ...