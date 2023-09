Ultime Notizie Roma del 07-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un uomo ucciso le compagne e poi si è tolto la vita nel Trapanese sul caso Indaga la squadra mobile della Questura di Trapani dopo il ritrovamento da parte degli agenti della Polizia Stradale la donna era originaria di Salemi e splendente di una cantina di Mazara del Vallo non me l’avevano data interruzione della linea secondo quanto riporta il Corriere della Sera così il tecnico Antonio Massa nella serata del 31 agosto il giorno la strage di Brandizzo avrebbe ammesso in lacrime davanti ai magistrati di aver dato via libera agli operai sapendo che la linea non era stata interrotta e in quel momento che l’uomo che la sera della tragedia era L’addetto presente sul posto in vita di scorta cantiere è passato da testimone indagato il secondo indagato Andrea girardin Il ...