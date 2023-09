Ultime Notizie Roma del 07-09-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio appuntamento con l’informazione dal nostro territorio apriamo con la cronaca Maxi operazione contro la Ndrangheta dei Carabinieri di Vibo Valentia coordinata dalla direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata dal Procuratore Nicola Gratteri oltre 600 militari hanno eseguito su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti all’alba operazione antimafia forse anche trae Napoli arriva oggi in consiglio dei ministri decreto legge contro la criminalità minorile dopo i fatti di Caivano e Palermo tra le misure l’avviso orale del Questore anche per i minori la possibilità di stoffa l’utilizzo del cellulare il carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo sul tavolo anche la stretta ...