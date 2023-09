Ultime Notizie Roma del 07-09-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dalle prime luci dell’alba oltre 800 operatori della Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza sono impegnato in due vaste operazione interforze con modalità alto impatto nella città die Napoli con l’obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell’ordine nella capitale le attività pianificate in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e coordinata dalla questura dia cui prende parte anche la polizia locale diCapitale è localizzata nel quartiere di Tor Bella Monaca dove sono in Corso perquisizioni pesare ricerca di armi droga e inoltre 80 appartamenti ...