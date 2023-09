Ultime Notizie – orari | chi gioca | dove vederli in tv e streaming

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Semifinali femminili oggi, giovedì 7 settembre a New York, per gli Us Open 2023. Ad affrontarsi saranno Coco Gauff contro Karolina Muchova e Aryna Sabalenka, seconda testa di serie e da lunedì nuova numero uno Wta, contro Madison Keys. Entrambi i match si disputano sul centrale di Flushing Meadows e in sessione serale (all’1 di venerdì 8 settembre). La statunitense Keys, 17esima testa di serie, si è imposta 6-1, 6-4 sulla ceca Marketa Vondrousova, numero 9 del tabellone. La tennista bielorussa Sebalenka si è imposta nei quarti di finale sulla cinese Zheng Qinwen, testa di serie numero 23, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4. La ceca Muchova, numero 10 del mondo e del seeding, ha sconfitto la romena Sorana Cirstea, numero 30 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e 39 minuti. (Spr/Adnkronos) La statunitense Coco Gauff, che è stata la prima ...