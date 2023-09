Ultime Notizie – numero di casi e morti Le ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Salgono a 205 in Italia idi West Nile nell’uomo dall’inizio di maggio con 10, uno in più rispetto alla precedente rilevazione. Questi i dati del bollettino dell’Istituto superiore di sanità, aggiornati al 6 settembre. Erano 171, invece, inel precedente bollettino. Ci sono stati 4in Piemonte, 5 in Lombardia e uno in Emilia Romagna. Sul totale dei, 116 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (20 Piemonte, 36 Lombardia, 14 Veneto, 39 Emilia Romagna, 3 Puglia, 1 Sicilia, 2 Sardegna, 1 caso importato dall’Ungheria), 52sono stati identificati in donatori di sangue (11 Piemonte, 28 Lombardia, 2 Veneto, 10 Emilia Romagna, 1 caso importato dalla Germania), 37 sono idi febbre (5 Piemonte, 11 Lombardia, 18 Veneto, 3 Emilia ...