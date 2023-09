Ultime Notizie – Mondo di Mezzo | scarcerato Salvatore Buzzi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) E’ tornato in libertà da ieri sera, il ras delle coop romane finito nell’inchiesta ‘di’., che si trovava detenuto da circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro. La sua scarcerazione, a quanto si apprende da fonti della difesa, è scattata in seguito a un provvedimento della Cassazione che ha definito illegittimo l’ordine di esecuzione di arresto. Da qui la decisione della scarcerazione, da parte della Corte d’Appello di Roma e della Procura generale. Le difese ora hanno circa 30 giorni di tempo per chiedere al tribunale di sorveglianza di Roma la misura alternativa dell’affidamento terapeutico per, che dovrebbe scontare ancora circa cinque anni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione