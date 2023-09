Ultime Notizie – “La situazione attuale non va sottovalutata | rischio recessione”

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Ci aspettiamo che non siaquestache può portare rapidamente a un quadro recessivo e quando lasi fa evidente, sappiamo che gli impatti sono poi molto più difficili da correggere”. Con queste parole Marco Pedroni, Presidente Ancc-Coop esprime preoccupazione per lafotografata dal “Rapporto Coop 2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, un documento redatto dall’Ufficio Studi dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto d’analisi di NielsenIQ e i contributi originali di Circana, GS1-Osservatorio Immagino, CSO Servizi, GfK, Mediobanca Ufficio Studi. L’inflazione aggressiva che erode più del 15% del potere di acquisto, la classe media ritiene di non ...

La media dellequattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 229.250 unità, in calo di 8.500 unità rispetto al dato della settimana precedente di ...Nelleedizioni, il costruttore ha ottenuto molteplici successi con la 450 Rally che continua ... 3 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Articolo KTM KTM, debuttano le ...Lepreoccupanti, in tal senso, sono rimbalzate dalla Polonia , coi supporter del Napoli a palpitare per le condizioni di Piotr Zielinski. Il trequartista del Napoli si è fatto male in ...

Femminicidio a Trapani, uccide ex compagna a colpi di pistola e si toglie la vita Adnkronos

Quest’ultima ha causato la maggior parte (1,1%) delle reazioni avverse che hanno portato all’interruzione del trattamento; nello 0,9 % dei casi, invece, l’interruzione è stata causata dalla perdita di ...Nell'ultima puntata di " Ricette d'Italia - Piatti in Tavola " su Real Time, c'era un tocco di Messina. Silvia Muscolino , giovane messinese appassionata di ...