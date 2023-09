Ultime Notizie – la Lombardia tra le Regioni più colpite

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non si fermano i casi di Dengue in Italia e in particolare in. A oggi, calcola l’Istituto superiore di sanità, “sono 10 quelli confermati e trasmessi localmente in Italia al 4 settembre 2023”. “Questi casi sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi, 7 i casi confermati, in provincia di Roma, dove c’è stato un caso, e in provincia di Latina (2 casi). Tutti i casi sono guariti o in via di miglioramento. Dall’inizio dell’anno al 5 settembre sono stati anche notificati 122 casi di Dengue diagnosticata in Italia ma contratta in altri Paesi”. “La situazione descritta è in linea con quanto atteso in questa stagione, considerando l’aumento dei viaggi internazionali, dopo l’emergenza Covid – evidenzia l’Iss – e le condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare Aedes albopictus, la cosiddetta zanzara ...