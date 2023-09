Ultime Notizie – “Kiev guadagna centinaia metri al giorno”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le forze armate ucraine contro i russi “stanno facendo progressi, forse non così tanto come avevamo sperato, ma stannondo qualche centinaio dial. Il che vuol dire che i russi stanno perdendo terreno”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in audizione davanti alla commissione Afet del Parlamento Europeo, a Bruxelles. “Nessuno – continua – ha mai detto che la controffensiva ucraina sarebbe stata facile. I russi hanno preparato linee difensive, con trincee, con ostacoli per i carri armati, denti di drago (ostacoli in ferro e cemento particolarmente efficaci nell’ostacolare i mezzi corazzati, ndr) e mine, enormi quantità di mine”. “Quasi mai nella storia – prosegue – abbiamo visto più mine” disseminate sul territorio di un Paese. “Era ovvio” che l’operazione “sarebbe stata estremamente ...

'Non abbiamo mai visto nella storia così tante mine come in Ucraina. Ma Kiev sta guadagnando terreno' ha detto il segretario generale della Nato alla commissione esteri del Parlamento Europeo. L'...Nei video diffusi sui social si vedono locali invasi dall'acqua e cittadini alle prese con i disagi dei fenomeni meteorologici delleore. GREECE Major flooding on the Aegean Island of ...... è entrato nei primi trenta del Pallone d'Oro: le ultimissimesul calciomercato del ...tecnico all'interno della rosa ed ha visto il suo valore in sede di calciomercato schizzare nelle...

Ucraina Russia, le notizie della guerra di oggi 7 settembre. LIVE Sky Tg24

Iniziano a calare gli ascolti di Pomeriggio 5 dopo solo tre puntate: allarme rosso per Myrta Merlino Possiamo considerarlo un pareggio, quello del 6 settembre 2023 tra Estate in diretta e Pomeriggio ...Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Davvero siete convinti che serva l’aumento delle pene Chi commette reati va punito ma pensare di risolvere la dispersione scolastica con il carcere per i genitori è sbagli ...