Ultime Notizie – Italia-Lettonia 82-87 | addio quinto posto a Mondiali basket

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023)sconfitta per 87-82 dalla Lituania oggi, 7 settembre 2023, nel match che metteva in palio la finale per ilaidi. Gli azzurri del ct Pozzecco, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro gli Usa, torneranno in campo sabato per sfidare Lituania o Slovenia nella gara che assegna il settimo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione