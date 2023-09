Ultime Notizie – Infermiera uccisa a Roma | fermato non risponde a gip

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si è avvalso della facoltà di nonre Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine in carcere con l’accusa di aver ucciso l’Rossella Nappini, lunedì scorso a. L’uomo, assistito dall’avvocato Rosario Cunsolo, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Al termine dell’udienza il gip Daniela Caramica D’Auria si è riservata di decidere sulla convalida. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione