Ultime Notizie – Ancc-Coop | più discount | meno sprechi e meno cibo identitario

(Di giovedì 7 settembre 2023) Se l’alimentazione è una componente fondamentale dell’identità dell’Italia, tanto che gli italiani sono disposti a tutto pur di non rinunciare alla qualità di quello che mangiano, molti italiani sembrano in procinto di arrendersi alla guerra contro un’inflazione che ha rincarato di oltre il 21% il costo dei beni alimentari e che non promette di arrestarsi prima dei prossimi due anni (il 72% dei manager del settore ritiene che l’inflazione alimentare non tornerà sotto il 2% prima del 2025). I carrelli degli italiani diventano leggerissimi: -3% la variazione delle vendite a prezzi costanti nei primi 7 mesi dell’anno e in previsione per il 2024 il 60% dei manager intervistati si aspetta un risultato in ulteriore seppur modesto calo (-0,5%). E’ quanto emerge dall’anteprima digitale del ‘Rapporto2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani’, ...

La media dellequattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 229.250 unità, in calo di 8.500 unità rispetto al dato della settimana precedente di ...Nelleedizioni, il costruttore ha ottenuto molteplici successi con la 450 Rally che continua ... 3 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Articolo KTM KTM, debuttano le ...Lepreoccupanti, in tal senso, sono rimbalzate dalla Polonia , coi supporter del Napoli a palpitare per le condizioni di Piotr Zielinski. Il trequartista del Napoli si è fatto male in ...

Ultime notizie mondo. Stoltenberg, «Ucraina mai così vicina alla Nato. Putin ci inviò bozza ... Il Sole 24 ORE

Una nuova indagine racconta le principali preoccupazioni degli italiani riguardo il loro corpo nel momento in cui acquistano vestiti: la pancia è il ...Joe Biden in difficoltà nei sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni di Cnn, solo il 39% degli elettori approva l'operato del presidente, mentre la grande maggioranza ritiene che le cose non stiano ...