Ultime Notizie – Amadeus svela la line-up completa di ‘Arena Sukuzi dai 60 ai 2000’

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mentre i fan di Sanremo impazziscono per le foto dicon Gerry Scotti inneggiando ad una coconduzione sanremese tra i due, il conduttore e direttore artistico del festivalla-updelle tre serate con cui il 18, 19 e 20 settembre, con cui celebrerà per il terzo anno consecutivo la musica del passato, con artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato la nostra storia. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno, per la prima volta, si aggiungono all’evento gli anni 2000, per far così rivivere 50 anni di grandi hit della musica italiana e internazionale! Le tre serate di “Arena Suzuki dai 60 ai 2000”, nate da un’idea dello stesso, sono state annunciate durante il Festival di Sanremo e hanno registrato il sold out in pochissimo tempo. Andranno in ...