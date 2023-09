UE | Tajani “Gentiloni non segua la visione dei paesi rigoristi”

ha poi parlato della ricostruzione in Ucraina sottolineando come l'Italia abbia 'un ruolo da svolgere anche a livello internazionale': 'è una questione di presenza industriale ma vogliamo dare ...... Non critico ma mi auguro tenga conto di essere italiano Anche il ministro degli Esteri Antonioha commentato le parole del ministro dei Trasporti sul commissario europeo Paolo. 'Le ...Giorgia Meloni lancia l'allarme sabotaggi in Europa, poi tocca a Matteo Salvini e infine (ma non ultimo) Antonioche commenta ospite a Radio Anch'io: "Le critiche ale ha fatte Matteo Salvini, io mi auguro chelavori tenendo conto anche di essere il commissario italiano e di avere una ...

Tajani: Gentiloni non si schieri con i rigoristi sul Patto di Stabilità TGCOM

