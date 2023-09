UE | Tajani “Gentiloni non segua la visione dei paesi rigoristi”

Così il ministro degli esteri Antonioin un'intervista a "Radio anch'io" rispondendo alla domanda sulle affermazioni del ministro dei trasporti Matteo Salvini su Paolodefinito "un ...sia un commissario italiano'commenta anche la 'controversia' sul Patto di Stabilità tra Paoloe Matteo Salvini che ha accusato il commissario europeo di 'giocare con la ...Così il ministro degli esteri Antonioin un'intervista a "Radio anch'io" rispondendo alla domanda sulle affermazioni del ministro dei trasporti Matteo Salvini su Paolodefinito "un ...

Tajani: Gentiloni non si schieri con i rigoristi sul Patto di Stabilità TGCOM

Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani said Thursday he hoped European Commissioner for economic and monetary affairs Paolo Gentiloni would not take a hard line in the reform of the EU's S ...MILANO (ITALPRESS) - "Le critiche a Gentiloni le ha fatte Salvini. Mi auguro che Gentiloni lavori tenendo conto di essere il commissario italiano e di avere una ...