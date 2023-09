(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "È un assaiil ministro degli Esteri già presidente del Parlamento Ue che siallo. Il commissario Gentiloni ha avuto un ruolo fondamentale per chiudere la partita del Next Generation Ue, per avere i fondi che ora il Governo di destra sta usando o forse sprecando. Con queste uscite stanno mettendo in difficoltà l'Italia e la stessa presidente del Consiglio nei rapporti con la Commissione Ue e gli altri organismi europei. In vista del nuovo patto di stabilità, chi gioca contro l'Italia sono i due vicepremier". Così la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd.

Roma - 'Le parole disulla privatizzazione dei porti italiani sono sbagliate e dannose. Pensare di far cassa ... Lo scrive su X la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd e ...Roma - 'Le parole disulla privatizzazione dei porti italiani sono sbagliate e dannose. Pensare di far cassa ... Lo scrive su X la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd e ...Roma, 24 ago. " "Le parole disulla privatizzazione dei porti italiani sono sbagliate e dannose. Pensare di far cassa ... Lo scrive su X (ex Twitter) Debora, deputata e responsabile ...

Ue: Serracchiani, 'Tajani si accoda a sguaiato Salvini, spettacolo modesto' La Gazzetta del Mezzogiorno

L’ipotesi del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla possibilità di vendere i porti per garantire più risorse al governo - lanciata ...Il primo cittadino commentai il discorso del vicepremier Antonio Tajani al meeting di Cl a Rimini. Sull'argomento è intervenuta anche Debora Serracchiani: "Parole sbagliate e dannose. Pensare di far c ...