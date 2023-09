Ue | Castaldo M5s | ' su Patto di stabilità serve Consiglio europeo straordinario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il dibattito sulla riforma deldiè purtroppo arenato su un binario morto. Il rischio che la prossima riunione Ecofin che si terrà il prossimo 15 e 16 settembre a Santiago di Compostela, in Spagna, finisca con un nulla di fatto è più che concreto: personalmente ho il fondato sospetto che in qualche capitale europea ci sia più di qualche tifoso che, segretamente, sta guardando con favore a questo stallo, con l'auspicio che le vecchie regole di bilancio ritornino in vigore. È uno scenario che, come Paese, dobbiamo fermamente evitare, coinvolgendo il più possibile l'intero sistema Italia". Così Fabio Massimo, europarlamentare e coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle. "L'Europa non può permettersi il ritorno al ‘business as usual' della ...