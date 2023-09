Ue | Braga Pd | ' che dice Meloni? Maggioranza cerca alibi per fallimenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Ieri Salvini, oggi Tajani, due vicepremier. Ora deve direcosa pensa di Gentiloni sapendo che l'unico vero modo per indebolire il nostro Paese è colpire i suoi rappresentanti. Lasmetta direper i propri. Dopo un anno, esaurita la favola della colpa di 'quelli di prima', non offenda un uomo delle istituzioni serio e responsabile, stimato in tutte le diplomazie, come il commissario agli affari economici". Così in una nota Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.