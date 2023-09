Ucraina | Usa inviano munizioni a uranio impoverito | Spinta a controffensiva

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) - Ladell'nella guerra contro la Russia prosegue e ora può contare sui nuovi aiuti degli Stati Uniti, che annunciano sostegno e forniture per un miliardo di dollari. Per la prima volta arrivano anche leall'. Lo stanziamento, che porta a circa 43 miliardi l'impegno di Washington a favore di Kiev, diventa una news ufficiale nel giorno in cui il segretario di Stato americano Antony Blinken fa visita al presidente Volodymyr Zelensky. L'ultimo pacchetto comprende ovviamente armi ed equipaggiamenti militari, ma anche aiuti umanitari e risorse per sostenere il bilancio dello stato. "Nellain corso, i progressi sono diventati più rapidi nelle ultime settimane. Questo nuovo pacchetto aiuterà a sostenerla e garantirà ...

Antony Blinken 61 anni, Segretario di Stato "Sono qui, innanzitutto, per dimostrare il nostro costante e determinato sostegno all'Ucraina per affrontare questa aggressione", ha dichiarato Blinken. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean - Pierre, condannando il raid russo in un mercato in...

«Vogliamo assicurarci che l’Ucraina abbia ciò che le serve, non solo per avere successo nella controffensiva, ma anche per il lungo termine, per essere certi di avere un forte deterrente», ha ...La controffensiva dell'Ucraina nella guerra contro la Russia prosegue e ora può contare sui nuovi aiuti degli Stati Uniti, che annunciano sostegno e forniture per un miliardo di dollari. Per la prima ...