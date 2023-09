Ucraina | Stoltenberg | “Kiev guadagna centinaia metri al giorno”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – L’avanza nella controffensiva, la Russia perde terreno e territori nella fase cruciale della guerra secondo le ultime news.fa progressi, anche grazie al sostegno della Nato. E’ il quadro che delinea Jean, segretario generale della Nato, in audizione oggi 7 settembre 2023 davanti alla commissione Afet del Parlamento Europeo, a Bruxelles. Le forze armate ucraine contro i russi “stanno facendo progressi, forse non così tanto come avevamo sperato, ma stannondo qualche centinaio dial. Il che vuol dire che i russi stanno perdendo terreno”, dice. “Nessuno – continua – ha mai detto che la controffensivasarebbe stata facile. I russi hanno preparato linee difensive, con trincee, con ostacoli per i carri ...

