(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Almeno tre edifici e diverse auto sono state danneggiate e una persona è rimasta ferita dopo che le difese aeree russe hanno abbattuto dueucraini che miravano alla città russa di, che ospita un centro logistico fondamentale per l’esercito russo a soli 100 km a est del confine con l’. Lo ha riferito il governatore regionale Vasily Golubev su Telegram il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

"Sarebbe meglio che la gente si occupasse delle azioni di Vladimir Putin , un comunista, e dei danni che ha causato ine in, invece di polemizzare su uno scontrino".La Nato dichiara tutti i giorni, per bocca del suo segretario generale e, quindi, per le vie ufficiali, di essere impegnata militarmente inper la sconfitta dellae l'assorbimento ..."Non abbiamo indicazioni di un attacco intenzionale dellain Romania e aspettiamo i risulti delle indagini". Lo ha detto il segretario generale della ...storia così tante mine come in. Ma ...

Droni contro città russa di Rostov: il momento dell'esplosione - Video Adnkronos

"Non abbiamo mai pensato che la controffensiva sarebbe stata facile. I russi hanno preparato linee di difesa multiple: non abbiamo mai visto nella storia così tante mine come in Ucraina. Ma Kiev sta ...La decisione degli Stati Uniti di fornire, a breve, all'Ucraina munizioni all'uranio impoverito fa insorgere Mosca. L'ambasciata russa negli Usa ...