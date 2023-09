Ucraina | Russia accusa Usa | “Armi uranio impoverito a Kiev è atto criminale”

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Non è solo una mossa di escalation, ma un riflesso dello scandaloso disprezzo di Washington per le conseguenze ambientali dell'uso di questo tipo di munizioni", afferma il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov La fornitura diall’all’è unda parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a margine del seminario “Rafforzare il regime di non proliferazione nucleare” a Bishkek. Questo tipo di munizioni fanno parte del nuovo pacchetto di aiuti che sarà inviato dagli Usa. I proiettili, tra l’altro, verranno utilizzati dai tank Abrams che arriveranno inin autunno. “Questa non è solo una mossa di escalation, è un riflesso dello scandaloso disprezzo di Washington per ...

...', è stato letto da molti osservatori come un segnale lanciato da quella parte 'moderata' degli apparati putiniani che sembrava essere stata completamente tacitata dopo l'invasione dell'...di una sorta di riedizione della dottrina Monroe [15] che passando per un accordo con ladi Putin, finirebbe per riconoscere le rispettive sfere d'influenza. Per Ramaswamy difendere l'...... John Kirby, ha dichiarato che gli Stati Uniti non informano ladei viaggi dei funzionari americani in. 'Washington ha informato Mosca del viaggio di Blinken a Kiev in anticipo', ha ...

Guerra Ucraina-Russia, ultime news: droni su Rostov e vicino a Mosca Adnkronos

(Adnkronos) – La fornitura di armi all’uranio impoverito all’Ucraina è un atto criminale da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov a margine del se ...Il segretario generale della Nato alle Commissioni Affari Esteri e Difesa del Parlamento europeo. Il ministro degli Esteri italiano, Tajani: noi ...