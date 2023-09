Ucraina | perché Elon Musk avrebbe sospeso la connessione internet in Crimea La mossa «per evitare una escalation nucleare»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Togliereall’perche la Russia rispondesse con armi nucleari. Questo è quanto emerge da un’esclusiva della CNN. La testata americana ha pubblicato alcuni estratti della nuova biografia di, dal titolo omonimo, scritta da Walter Isaacson e in uscita il 12 settembre. I fatti che vengono approfonditi fanno riferimento alla concessione del miliardario sudafricano dei satelliti Starlink all’esercito ucraino per le sue operazioni militari. Sul loro utilizzo, nelle prime settimane della guerra scoppiata il 24 febbraio 2022, si sono concentrati inizialmente i dubbi e i timori del ceo di X. Alti funzionari russi avevano agitato lo spauracchionel caso di un attacco ucraino in. Subito dopo,si sarebbe ...

