Ucraina | governatore | ' a Briansk ferrovia danneggiata per caduta detriti drone'

... che ospita un centro logistico fondamentale per l'esercito russo a soli 100 km a est del confine con l'. Lo ha riferito ilregionale Vasily Golubev su Telegram webinfo@adnkronos.... come ildella Florida Ron De Santis, considerato l'unico serio competitor di Donald ... Per Ramaswamy difendere l'non sarebbe una priorità per gli americani [16] , meglio sarebbe ......un ruolo chiave nell'invasione russa dell'ed è stato uno dei siti sequestrati dal defunto leader Wagner Yevgheny Prigozhin durante il suo ammutinamento poi interrotto a giugno. Il...

Ucraina, governatore Odessa: un morto a Izmail e diversi danni Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Almeno tre edifici e diverse auto sono state danneggiate e una persona è rimasta ferita dopo che le difese aeree russe hanno abbattuto due droni ucraini che miravano alla città russa di ...Guerra Ucraina, le notizie del 7 settembre. Mosca accusa gli Stati Uniti di aver progettato di fornire all'Ucraina armi contenenti uranio impoverito.