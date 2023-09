Uccisa e data in pasto ai maiali | la verità sulla scomparsa di Maria Chindamo

... è stato possibile far luce sull'omicidio di Maria Chindamo,a Limbadi il 6 maggio 2016. ... commesso a seguito del suicidio di Vincenzo Puntoriero (avvenuto l'anno precedente, in8 maggio ...Dall'inchiesta è emerso che Maria Chindamo è stata fatta sparire eper la relazione ... Oltre a essere statain pasto ai maiali, i suoi resti sono stati triturati con un trattore cingolato . ...Dall'inchiesta é emerso, in particolare, che l'imprenditrice è stata fatta sparire edper la relazione sentimentale che aveva avviato dopo il suicidio del marito, Vincenzo Puntoriero, avvenuto ...

"Maria Chindamo uccisa e data in pasto ai maiali". Arrestato il killer dopo 7 anni ilGiornale.it

Aveva pubblicato sui social la foto con il nuovo compagno, dopo due giorni è stata uccisa. Il corpo non è mai stato ritrovato ...Sequestrata, uccisa e data in pasto ai maiali. E, i resti, triturati da un trattore cingolato per far sparire le tracce. E’ la fine che ha fatto Maria Chindamo, l’imprenditrice agricola di 42 anni, di ...