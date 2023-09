Uccide la ex e si spara | un altro femminicidio a Salemi Trapani

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un. Ieri sera a, in provincia di, Angelo Reina, originario di Valderice, ha ucciso la ex compagna Marisa Leo, di, dopo averle dato appuntamento nell'azienda ...

Un altro femminicidio. Ieri sera a Salemi, in provincia di Trapani, Angelo Reina, originario di Valderice, ha ucciso la ex compagna Marisa Leo, di Salemi, dopo averle dato appuntamento nell'azienda ...TRAPANI - Omicidio - suicidio nel trapanese. Gli agenti della squadra Mobile di Trapani hanno chiuso il cerchio attorno a una tragica vicenda. Dopo aver identificato il corpo di un uomo, di 42 anni, ...Foto: Agenzia Dire ROMA " "Chi, stupra e, anche se minorenne, deve pagare". Lo ha scritto sui social il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , che annuncia il ...

Omicidio-suicidio nel trapanese, spara a ex compagna e si uccide ... Italpress

Roma, 7 set. (askanews) - Un altro femminicidio. Ieri sera a Salemi, in provincia di Trapani, Angelo Reina, originario di Valderice, ha ucciso la ex compagna Marisa Leo, di Salemi, dopo averle dato ...Uccisa dall’ex marito Marisa Leo la nuova vittima dell ... “Per chiarire” anche e soprattutto in merito alla custodia della piccola. Le ha sparato tre colpi di arma da fuoco, poi è fuggito verso ...