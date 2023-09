Uccide la ex compagna | poi si toglie la vita | i due avevano una figlia

Ha sparato alla ex, uccidendola, poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. L' omicidio - suicidio è avvenuto mercoledì sera nel Trapanese . Ad aprire il fuoco contro la ex fidanzata, originaria ...Ha dato appuntamento alla sua exnell'azienda di famiglia e l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. L'omicidio - suicidio ieri sera a Mazara del Vallo. La donna si ...Trapani, non c'è tregua ai femminicidi:la ex a colpi di pistola poi si toglie la vita (Articolo in fase di aggiornamento...) Omicidio - suicidio nel trapanese. La vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno Angelo ...

Femminicidio a Trapani, uccide ex compagna a colpi di pistola e si toglie la vita Adnkronos

Ha ucciso la ex compagna e poi si è suicidato: la trappola tesa a a Marisa Leo nell'azienda di famiglia, poi i 3 colpi di pistola e la fuga finita ...Omicidio-suicidio nel trapanese. La vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno Angelo Reina, 42 anni. La coppia aveva una bimba ancora piccola.