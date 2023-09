Uccide la ex compagna e si spara | dramma nel Trapanese

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - Omicidio-suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la exdi Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara, e poi si è tolto la vita. Lo conferma ad AGI la questura di Trapani. I due erano genitori di una bimba. L'omicida aveva attirato a vittima nelle campagne di contrada Ferla, chiedendo di incontrarla e le hato almeno tre colpi di pistola,ndola per poi fuggire a Castellammare del Golfo, togliendosi la vita con un colpo di pistola mentre era sul viadotto. Indaga la Squadra mobile della questura di Trapani, dopo il ritrovamento da parte degli agenti della polizia stradale.

AGI - Omicidio - suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la exdi Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara, e poi si è tolto la vita. Lo conferma ad AGI la questura di Trapani. I due erano genitori ...R., originario di Valderice ha ucciso la ex, M. L., originaria di Salemi, e poi si è tolto la vita. L'uomo ha dato appuntamento alla ex nell'azienda agricola di famiglia, in contrada Ferla, ...Il barmanla, colpendola almeno trentasette volte con un coltello da cucina; poi tenta di dar fuoco al corpo nella vasca da bagno del loro appartamento. Alle 23.29, A., preoccupata ...

Uomo uccide la sua ex compagna e si suicida - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Omicidio-suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la ex compagna di Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e ...Ha ucciso la sua ex compagna con tre colpi di pistola e poi si è tolto la vita. L'omicidio è avvenuto tra Marsala e Mazara del Vallo.