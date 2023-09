Uccide la ex compagna di 39 anni | poi si suicida | lei lo aveva denunciato per stalking

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ha sparato alla exndola, poi si è tolto la vita rivolgendo l’arma contro se stesso. L’omicidio-suicidio è avvenuto mercoledì sera nel Trapanese. Ad aprire il fuoco contro la ex fidanzata, originaria di Salemi e impiegata da settenella cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo, è stato un 42enne, Angelo Reina, che – secondo una prima ricostruzione – le avrebbe dato appuntamento nell’azienda di famiglia per un incontro “chiarificatore”. Quando la donna, Marisa Leo, 39, è arrivata in contrada Farla, tra Mazara e Marsala, l’ex compagno – con il qualeconvissuto e con il qualeavuto una figlia – ha esploso almeno tre colpi di arma da fuoco e l’ha uccisa. Poi è salito in auto ed è andato nei pressi di un viadotto all’ingresso di Castellammare del ...