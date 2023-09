Tutti i look di Venezia 80

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il lungo tappeto rosso è pronto anche quest'anno a ospitare le grandi star del cinema e della televisione? Sicuramente, ma la vera domanda è: chi presenzierà questa 80esima edizione? Sono infatti molti che, in sostegno dello sciopero che ormai infiamma i lavoratori dello spettacolo americano da settimane, non faranno visita al lido. Nonostante ciò, non ci sono né conferme né certezze e il red carpet sarà una sorpresa per. Seguiamo qui insiemedi ogni serata! Caterina Murino, madrina di quest'anno, è tra le prime star ad arrivare e illuminare il lido con un totalverde firmato Giorgio Armani. Canotta e pantalone a palazzo della stessa tonalità con décolleté a punta, il tutto accompagnato da accessori Cartier. La supermodella Bianca Balti sceglie un totaldi jeans firmato ...

Venezia 2023, per fortuna c'è Madalina. Tutti i look (e i nostri voti) dell'ottava serata Vanity Fair Italia

